My Hero Academia 287: Deku e il One for All non si arrendono al male

La pubblicazione di My Hero Academia continua di settimana in settimana su Weekly Shonen Jump ormai da diversi anni. Era infatti il lontano 2014, quando Naruto ancora non si era concluso, che facemmo la conoscenza di Deku e del suo nemico Tomura Shigaraki.

Questa lotta tra i due che iniziò al campo d'allenamento della Yuei è ormai arrivata a un livello completamente diverso. Nello scorso capitolo abbiamo visto All for One insidiarsi nel One for All, ma Nana Shimura era intervenuta per proteggere Deku. In My Hero Academia 287, intitolato "errore", vediamo l'esito di questi gesti.

All for One è divertito per l'apparizione di Nana Shimura, che lui reputa un cadavere, e inizia a parlare del rapporto con i quirk rubati agli altri e interiorizzati nel proprio corpo. Dopo essersi nuovamente deciso a mettere le mani sul potere dato al fratello, Nana respinge l'attacco salvando Deku. L'onda nera che avvolge le vestigia del quirk viene fermata anche però dal primo possessore del One for All.

Shigaraki osserva la nonna mentre rifiuta di dare altro potere al suo maestro. Intanto il primo possessore parla di come Deku sia adatto per possedere il quirk mentre il ragazzo scatta anche nella sua forma parzialmente bloccata per respingere Shigaraki. I due contendenti tornano nel mondo reale mentre Deku spera che il nemico si sia fermato una volta per tutte.

Da lontano, a osservare Jaku, c'è la League of Villain. Stanno per arrivare e, mentre Dabi è eccitato per la situazione, Himiko Toga si fa delle domande sugli eroi pensando a Deku e Uraraka, che si vede nell'ultima vignetta. My Hero Academia tornerà tra una settimana.