My Hero Academia 287 mostra i limiti di Deku, il protagonista è degno del One for All?

L'ultimo capitolo di My Hero Academia ha fatto parecchio discutere, in particolare a causa del monologo di un importante antagonista. Durante quello che sembrerebbe davvero essere lo scontro finale, del resto, Deku ha mostrato tutti i suoi limiti, non riuscendo a compiere propriamente il proprio dovere da eroe e mettendo a rischio il One for All.

Il villain in questione è All for One, ormai insito nella mente di Shigaraki Tomura a causa del trapianto di Quirk. All for One attacca verbalmente suo fratello minore, il primo possessore di One for All comparso al fianco di Nana Shimura per proteggere Deku, insistendo sull'incapacità del protagonista e sulla sua instabilità emotiva.

Secondo l'antagonista Deku non è stato in grado di proteggere i propri amici e il suo maestro, anzi, si è persino dovuto affidare a loro portandoli in fin di vita. Ora, all'interno di una dimensione parallela, Deku è bloccato al suolo e i vecchi possessori del Quirk sono costretti a intervenire per proteggerlo, altro segnale della debolezza del ragazzo.

All for One sottolinea che Deku si è abbandonato all'ira, prezzo pagato caramente con il sacrificio di Bakugo e la possibile perdita del suo potere. Nonostante gli ex possessori di One for All cerchino di difenderlo, il discorso del villain ha sorprendentemente senso, considerato che Izuku non è nuovo a questo tipo di comportamento.

In passato Deku si ritrovò più volte a far fronte ad enormi pericoli da solo, come nelle battaglie contro Overhaul, Gentle e Muscular. Quando si trova di fronte ad un avversario incredibilmente forte Deku non manca certo di coraggio e forza di volontà, ma spesso finisce per mettere inutilmente a rischio la propria vita. Bakugo è stato l'ultimo a pagare il prezzo dell'avventatezza di Deku, e in futuro potrebbero essercene altri.

Nonostante tutto, Midoriya sta continuando a fare progressi col suo potere, e chissà che in futuro non riesca a migliorare sul fronte del lavoro di squadra. In tutti i casi, i risvolti degli ultimi capitoli sembrano continuare a sottolineare una grande immaturità.

