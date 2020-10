My Hero Academia 287 mostra il piano di Dabi, tutto pronto per la grande rivelazione

Gli ultimi capitoli di My Hero Academia sono stati principalmente incentrati sulla figura di Tomura Shigaraki, ormai da qualche tempo protagonista indiscusso insieme a Izuku Midoriya. Dabi, tuttavia, resta al centro di numerose teorie dei fan, e l'ultimo capitolo del manga sembra anticipare quella che dovrebbe essere la sua grande rivelazione.

Al momento Dabi si trova sulla schiena di Gigantomachia insieme al resto dell'Unione dei Villain, in movimento verso il luogo dello scontro tra Shigaraki e i Pro Heroes. Nell'ultima uscita del fumetto, Dabi dichiara: "Shigaraki sta combattendo contro Endeavor? Bene, dobbiamo prepararci allora", alla richiesta di spiegazioni da parte dei suoi compagni, il villain risponde semplicemente che "devono prepararsi per radere al suolo una società piena di falsi eroi".

Shigaraki è ormai al limite, e probabilmente verrà salvato dai suoi compagni poco prima del collasso. In quel momento Dabi potrebbe rimanere indietro sia per fronteggiare gli eroi, ormai stremati o feriti gravemente, sia per chiudere definitivamente i conti con Endeavor, con cui il villain sembra avere delle questioni personali in sospeso.

Secondo i fan, è estremamente probabile Dabi sia in realtà Toya Todoroki, il più grande dei figli dell'eroe numero uno. In un vecchio capitolo Natsuo Todoroki, secondo dei tre figli maschi di Endeavor, dichiarò che "la morte di Toya fu colpa del padre", ma al momento il discorso non è mai stato approfondito. Anche il Quirk di Dabi, Cremazione, sembrerebbe poter essere in qualche modo collegato a quello della famiglia di Shoto.

A rafforzare questa teoria ci ha pensato anche il capitolo 271 di My Hero Academia, in cui Dabi ha mostrato per la prima volta il grande limite del suo Quirk. Le possibilità che il figlio maggiore di Endeavor sia sopravvissuto e che provi rancore verso di lui sono quindi molto alte, e presto potrebbe avvenire la tanto agognata rivelazione.

E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con questa teoria? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che il prossimo capitolo di My Hero Academia, il numero 288, sarà disponibile su MangaPlus a partire dalle 18:00 del prossimo 16 ottobre.