My Hero Academia 287, previsioni e data d'uscita: cosa accadrà al One for All?

Dopo aver superato quasi tutto il primo anno scolastico alla Yuei, Izuku Midoriya e gli altri protagonisti di My Hero Academia si sono trovati di fronte a una missione quasi insuperabile: quella di distruggere la neonata armata che porterà scompiglio nella società moderna giapponese.

La lotta di My Hero Academia, con gli ultimi capitoli, ha visto fronteggiarsi Midoriya da una parte e Shigaraki dall'altra. Rispettivamente possessore del One for All e del All for One, i due stanno scatenando uno scontro che segna il culmine della battaglia generazionale. Con My Hero Academia 286 abbiamo visto il mondo di One for All. Cosa accadrà nel prossimo capitolo?

My Hero Academia 287 arriverà l'11 ottobre su MangaPlus e vedrà fronteggiarsi i vecchi possessori del One for All contro il maestro di Shigaraki. Verosimilmente sarà proprio lui a riuscire a prendersi il corpo dell'allievo, di fatto rinascendo. Horikoshi potrebbe farci vedere tutti e sette i precedenti possessori del quirk che si uniranno per scacciare dalle vestigia del One for All il nemico.

La battaglia si terrà tutta nel mondo del quirk e verremo probabilmente a conoscenza di nuovi segreti sui due generatori di questa battaglia. My Hero Academia 287 sarà quindi l'inizio di una nuova fase della battaglia, forse l'ultima.