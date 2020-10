My Hero Academia 287: spoiler e immagini, un fallimento completo

È un crescendo di emozioni quelle che sta mettendo su carta Kohei Horikoshi. Il mangaka che scrive e disegna My Hero Academia ormai da oltre un lustro sta facendo convergere tutto ciò che ha costruito nel corso del tempo in questa battaglia epocale.

My Hero Academia è giunto al punto in cui Tomura Shigaraki e Izuku Midoriya sono stati costretti ad affrontarsi. Il nuovo possessore di All for One e il nono utilizzatore del One for All si stanno dando battaglia da diversi capitoli. Dopo però l'attacco subito da Bakugo, Deku si è scatenato finendo nelle grinfie del super villain che albergava in Shigaraki.

Con My Hero Academia 287 vedremo il proseguimento della battaglia all'interno delle vestigia del One for All. Deku è ancora paralizzato ma viene aiutato da Nana Shimura, cosa che suscita il divertimento di All for One. Mentre il villain cerca di riottenere il quirk del fratello, il capostipite del One for All cerca di bloccare ogni attacco.

Il capitolo che sarà intitolato "errore" vede proprio un fallimento completo da parte di All for One dato che dopo qualche tavola Deku e Shigaraki tornano nel mondo reale. Ma c'è spazio anche per le seconde linee che finalmente entrano in campo. Sembra che Toga, Dabi e Mr. Compress siano arrivati nei pressi di Jaku e si intravede all'orizzonte una battaglia tra Uraraka e Toga. Sul finale del capitolo, My Hero Academia 287 dedica spazio proprio a Uravity. In basso potete osservare le prime immagini spoiler di My Hero Academia 287.