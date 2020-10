My Hero Academia 288 arriverà tra pochi giorni: vediamo cosa potrebbe succedere agli eroi

Lo scenario di My Hero Academia col capitolo 287 è tornato a focalizzarsi non solo sulla battaglia principale ma anche sul resto del circondario. Una apertura che potrebbe consolidarsi col numero 288 di My Hero Academia, a cosa andranno incontro gli eroi la prossima settimana?

Deku sta affrontando Shigaraki ma Horikoshi ha voluto sviare la nostra attenzione dedicando le ultime pagine di My Hero Academia 287 agli altri villain. L'unione dei cattivi è arrivata finalmente nei pressi di Jaku e, per ora, abbiamo rivisto Dabi, Skeptic, Mr. Compress e Himiko Toga, tutti sulle spalle di Gigantomachia.

Le domande di Toga e la scelta di focalizzarsi su Uraraka fanno pensare inevitabilmente a una battaglia a brevissimo tra la liceale nevrotica e la nostra Uravity. Uno scontro che tra l'altro ha tante basi poste già dall'arco dell'assalto al campo d'allenamento estivo, ma entrambe le contendenti sono cresciute da quel periodo.

Inevitabilmente se Toga arrivasse a confrontarsi con Uraraka, anche gli altri membri dell'Unione dei villain giungeranno in aiuto di Shigaraki. Se il leader malvagio dovesse riuscire a fuggire dagli attacchi di Deku, potremmo vedere un set up di scontri in un finale di saga che vedrebbe i giovani eroi della Yuei contro i generali dell'armata. My Hero Academia 288 potrebbe gettare le fondamenta di queste battaglie, e venerdì 16 ottobre avremo le prime risposte.