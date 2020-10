My Hero Academia 288: l'evoluzione di Toga, tutte le novità sulla villain

Il capitolo 288 di My Hero Academia si concentra su una dei Villain più amati dal pubblico, Himiko Toga. La ragazza, nonostante sia dalla parte degli antagonisti, ha conquistato i lettori per il suo bizzarro modo di fare, ma le nuove pagine del manga ci consentono di dare uno sguardo più approfondito al suo credo.

L'arco narrativo "Guerra di Liberazione Paranormale" ha causato pesanti perdite sia per i Pro Heroes che per l'Unione dei Villain. Di quest'ultima fazione abbiamo spesso visto la parte peggiore, ma il capitolo 288 di My Hero Academia ci fornisce una visione più tenera del gruppo di cattivi, in particolare di Himiko Toga.

Toga è entrata nell'Unione dei Villain dopo la cattura di Stain, il quale con la sua battaglia ha ispirato una nuova generazione di cattivi. La ragazza intende solamente vivere la vita nel modo che preferisce e non capisce il perché gli eroi cerchino d'impedirlo. Per trovare una risposta al suo quesito, si lancia sul campo di battaglia.

Tuttavia, dal suo ingresso nel gruppo di Villain, Himiko Toga sembra essere maturata. Separandosi dai suoi alleati, nel capitolo 288 del manga di Kohei Horikoshi Toga si rende conto che la battaglia per ribaltare la società degli eroi deciderà il suo futuro e quello dei suoi amici. La ragazza intende scoprire se i Pro Heroes la considerano o meno come una persona normale, ma in cerca di risposte si imbatte in Ochaco. La battaglia tra lei e Uraraka in My Hero Academia 288 segnerà un punto di svolta. Nel frattempo, Dabi sembra pronto a mettere fuori gioco Endeavor nel manga di My Hero Academia.