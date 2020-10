My Hero Academia 288: uno strano avvertimento di Spinner ha anticipato il destino di Toga?

La serie di My Hero Academia continua a ricevere un consenso generale da parte dei lettori, questo soprattutto per gli ultimi eventi raccontati da Kohei Horikoshi nei capitoli pubblicati di recente, partendo dall'incredibile scontro tra Midoriya e Shigaraki, fino ad arrivare all'incontro tra Toga e Ochaco.

Il duro colpo subito dalla giovane Villain in seguito alla morte di Twice, a cui era profondamente legata, l'ha portata ad intercettare una Hero per avere delle risposte, nonostante voglia unicamente vendicarsi della perdita subita. Nella parte centrale del capitolo 288, Ochaco si reca in una zona della città per salvare più persone possibili dalla devastante avanzata di Gigantomachia, trovandosi improvvisamente davanti ad una Toga senza vestiti, che comincia a fare domande riguardo il comportamento degli Hero nei confronti dei Villain.

Spinner però, ad inizio capitolo, prima di lasciare andare la ragazza, le ha detto: "Toga, so che siamo una banda di vagabondi che si sono ritrovati, ma non sei l'unica a sentirti così per Twice. L'Unione era l'unico posto a cui lui si sentiva di appartenere, e il capo probabilmente vorrebbe che rimanessimo insieme. So che fare ciò che vogliamo è nello stile dei Villain, ma faresti meglio a tornare."

Queste parole hanno sorpreso non poco i fan, sia perché hanno sottolineato ancora una volta quanto i Villain siano effettivamente uniti, ma soprattutto considerando che lo scontro tra Ochaco e Toga è ancora in corso e potrebbe rivelarsi letale per una delle due.