My Hero Academia 289 arriverà a novembre: previsioni su Deku e compagni

La battaglia tra gli eroi e i villain di My Hero Academia continua su nuovi binari. La scelta di spostarsi verso l'Unione dei Villain da parte di Kohei Horikoshi ha portato infatti a un nuovo combattimento che però era già nell'aria da diverso tempo.

Stiamo infatti per assistere allo scontro tra Himiko Toga e Ochako Uraraka, due personaggi che si sono incrociati più volte e che sono palesemente in contrasto tra loro. Nelle ultime vignette di My Hero Academia 288, Horikoshi ha fatto partire lo scontro tra le due liceali e non sappiamo ancora a cosa porterà.

Sicuramente assisteremo a qualche altra scena tra le due e la schermaglia potrebbe anche concludersi in My Hero Academia 289. Se Toga può permettersi di far proseguire lo scontro per un po' di tempo, la stessa cosa non vale per Uraraka che invece ha minori abilità rispetto all'avversaria. A meno di interventi esterni, potremmo assistere alla fuga o alla vittoria di Uraraka, difficilmente invece si parlerebbe di una sua sconfitta dato che questa porterebbe inevitabilmente alla morte.

Ma l'arrivo dei villain a Jaku porterà anche ad altre battaglie. Non è impensabile che il mangaka inizi a preparare qualche altro scontro con rimandi più o meno sottili. My Hero Academia 289 arriverà solo a novembre, esattamente il primo del prossimo mese alle ore 17:00 su MangaPlus, a causa della pausa che Horikoshi ha chiesto per la prossima settimana per prepararsi a qualcosa di segreto sul suo brand.