My Hero Academia 289 e le lacrime di Toga: cos'ha capito la villain?

Tra le tante battaglie che stanno andando in scena in quest'arco narrativo di My Hero Academia ce n'era una praticamente rivelata da Kohei Horikoshi già dall'arco dell'addestramento estivo. Ovvero il combattimento tra Himiko Toga e Ochako Uraraka. La protagonista femminile di My Hero Academia si è ritrovata ad affrontare la liceale in un 1 VS 1.

Dopo la conclusione del capitolo 288 di My Hero Academia dedicato a loro, il mangaka rinfresca la sfida e la fa proseguire anche nella pubblicazione di domenica scorsa. Le due continuano a combattere nella casa abbandonata, facendo uso delle proprie abilità: Uraraka si dà da fare con le mosse imparate nel combattimento ravvicinato e la sua nuova tecnica Zero Satellite, Toga invece mette in risalto le sue capacità da assassina che l'hanno sempre contraddistinta.

Una volta capito che anche a Uraraka piace Deku, Toga si prepara a ucciderla con un sorriso ma l'intervento di Tsuyu salva la compagna di classe. Il supporto della ragazza ranocchio fa scappare Himiko Toga che però sembra aver compreso qualcosa, tanto che Uraraka si accorge che mentre fuggiva la ragazza era in lacrime.

Toga andrà sicuramente a ricongiungersi con l'Unione dei Villain, i suoi compagni che la stanno aspettando e che sono stati protagonisti del cliffhanger di My Hero Academia 289.