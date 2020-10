My Hero Academia 289: è pericolo massimo per gli eroi, il disastro è arrivato

Dopo una pausa di una settimana, Weekly Shonen Jump torna a ospitare My Hero Academia, vendutissimo e apprezzatissimo manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi. Il mangaka ci aveva lasciato sulle spine dopo l'inizio della battaglia dello scorso numero.

Eccoci però qui ad ammirare il seguito di My Hero Academia 288. La rovina ormai è vicina dato che Gigantomachia si sta avvicinando a Jaku e, quindi, a Tomura Shigaraki. È proprio questa una delle scene di apertura di My Hero Academia 289, con Nejire Hado e Tenya Iida che faranno da messaggeri per gli eroi, informando dell'arrivo del mostruoso gigante.

Intanto Todoroki riesce a prendere appena in tempo Deku al volo, mentre dall'altra parte Shigaraki cade nel vuoto. Bakugo, Deku, Endeavor sono tutti gravemente feriti e hanno bisogno di cure mediche immediate. Ma il nemico, mentre lotta con All for One psicologicamente, è pronto ad attaccare. Fortunatamente l'intervento di Nejire Hado sembra momentaneamente bloccarlo.

In città continua lo scontro tra Ochako Uraraka e Himiko Toga. Le due sono entrambe migliorate ma è Uraraka a sfoderare una sua nuova mossa e, dopo aver confermato alla liceale bionda che la arresterà, scatena il suo Zero Satellite. Toga però si prepara al contrattacco ma viene appena in tempo fermata da Tsuyu Asui, che è riuscita a dare supporto appena in tempo all'amica. Mentre tutto inizia a tremare per l'arrivo di Gigantomachia, Toga scappa.

Sul finale di My Hero Academia 289 vediamo Shigaraki che osserva l'arrivo del gigante insieme a Deku, Endeavor, Iida, Nejire e Bakugo. Dabi è sorridente mentre tutto sembra dirigersi verso la distruzione completa degli ultimi baluardi della pace.