My Hero Academia 290: Dabi, Endeavor e gli scottanti segreti che vengono a galla

Chi è Dabi? Questa è una domanda che ha afflitto i lettori per tanto tempo. Apparso durante il quarto arco narrativo di My Hero Academia, è stata una presenza tanto costante quanto misteriosa. Il suo potere è quello di scatenare delle fiamme blu e tutto ciò che gli ruotava intorno ha fatto emergere varie teorie sul suo conto.

È il capitolo 290 di My Hero Academia a rivelare, o meglio confermare, chi è davvero Dabi. Nel numero intitolato proprio "Dabi Dance", all'ospedale della mamma di Todoroki sta andando in scena una strana trasmissione dove si vede il villain seduto, con le mani unite. Nel frattempo sul campo di battaglia, Nejire Hado e Todoroki tentano di colpire Shigaraki per evitare una sua fuga, ma l'intervento di Gigantomachia ferma ogni velleità.

A quel punto, appare Dabi sulla schiena del villain mentre Gigantomachia porta in salvo il suo padrone. Osservando Endeavor e Shoto insieme, decide di dare il via alla sua performance rivelando di essere Touya, figlio primogenito dell'attuale number one e da lunto tempo scomparso. Una rivelazione che sciocca tutti, mentre Dabi continua a parlare rivelando in diretta la vera natura di Endeavor, le sue origini e ciò che ha fatto alla sua famiglia.

Sul finale di My Hero Academia 290, Dabi si prepara a combattere la sua famiglia, decidendo di portarli con sé all'inferno. Il capitolo ha fatto esplodere le reaction su Twitter da parte dei fan già con i soli spoiler, confermando l'importante passato di Dabi.