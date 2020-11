My Hero Academia 290, incredibile: Dabi supera le elezioni USA nelle tendenze Twitter!

Il capitolo 291 di My Hero Academia debutterà la prossima domenica alle ore 17:00, sempre su MangaPlus. La nuova uscita si prospetta ricca d'azione, e potrebbe mettere in scena l'ultimo atto di questo spettacolare arco narrativo. Qui sotto potete dare un'occhiata alle migliori reazioni dei fan.

Sulle nostre pagine avevamo parlato della vera identità di Dabi poche settimane fa, sostenendo la teoria dei fan secondo la quale il villain fosse in realtà Toya Todoroki, uno dei figli di Endeavor. Oggi, Horikoshi ha sciolto ogni dubbio confermando la teoria in questione in un modo assolutamente imprevedibile, mostrando un nuovo lato del personaggio, mai così teatrale e impetuoso.

L'ultimo capitolo di My Hero Academia ha messo in scena la grande rivelazione di Dabi, confermando finalmente l'identità e le intenzioni dell'antagonista dopo un'attesa durata anni. Il capitolo 290, pubblicato poco fa su MangaPlus, ha letteralmente spiccato il volo nelle tendenze Twitter USA , superando persino le elezioni presidenziali.

how is this trending in the US during a presidential election. ballot counters work hard but dabi stans work harder pic.twitter.com/MzqSgbNcOH — lilly (@IZUMIDORlYA) November 5, 2020

dabi 🤝 destiel

trending higher than

the US election pic.twitter.com/VmHAnx3MJc — amber ♡ (@tanijrou) November 6, 2020

Y'all really got Dabi trending more than the god damn presidential election. pic.twitter.com/JkAi2qF40I — Evanit0 (@Evanit0) November 5, 2020

americans who dont watch anime and just want to check how the election is going but see dabi trending instead pic.twitter.com/ipYr3yzdb9 — alana ♡ (@fountaindeku) November 5, 2020