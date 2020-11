My Hero Academia 290 e lo shock di Endeavor, l'eroe merita davvero il titolo di Numero 1?

Dopo la pubblicazione dell'ultimo capitolo di My Hero Academia si è parlato spesso di Dabi, della sua rivelazione e della grande battaglia a cui potremmo assistere nelle prossime settimane. Un dettaglio, tuttavia, sembrerebbe essere sfuggito a molti, e questo riguarda il risultato delle disastrose scelte effettuate dall'eroe numero uno, Endeavor.

Abbiamo già parlato abbondantemente di Dabi, della sua vera identità, e di tutto ciò che potrebbe significare la sua importante dichiarazione. Ora però, a mente fredda, è importante comprendere quale sia stato il ruolo di Endeavor in tutto questo, e in che modo le azioni dell'eroe hanno portato alla morte di decine di civili.

Nel sua video-confessione, Dabi ammette di aver ucciso oltre trenta innocenti, tra cui il Pro Hero e amico di Endeavor Snatch, al tempo incaricato del trasporto di Overhaul nella prigione di Tartarus. Dabi ha anche ucciso decine di aspiranti villain dopo averli convinti ad unirsi alla squadra di Shigaraki, e ha eliminato l'ex collega Twice durante lo scontro con Hawks.

Dabi è diventato un villain solo ed esclusivamente per colpa di Endeavor, che anni prima lo rinnegò a causa della sua ossessione nel creare un eroe più forte di All Might. Senza Dabi Hawks non sarebbe mai stato scoperto, decine di innocenti sarebbero ancora vivi e ci sono buone possibilità che Shigaraki avrebbe potuto essere catturato.

A questo punto è lecito chiedersi quanto valga il percorso di redenzione di Endeavor, specie considerando le ultime rivelazioni inerenti il suo arco narrativo. Sicuramente siamo lontani dall'immagine di All Might, e difficilmente dopo gli avvenimenti dell'ultimo capitolo l'eroe continuerà ad occupare la posizione numero uno.

E voi cosa ne pensate? Endeavor merita la sua posizione? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante!