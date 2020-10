My Hero Academia 290 spoiler e immagini: come continuerà la battaglia?

La breve pausa di My Hero Academia ha lasciato i lettori a teorizzare cosa accadrà d'ora in avanti. La battaglia sembra lontana dal finire nonostante ci siano state diverse fasi importanti. Eppure la vittoria per gli heroes non è stata ancora assicurata, anzi, sembra che tutto stia andando a favore dei villain di Tomura Shigaraki.

Adesso però My Hero Academia sta per tornare col capitolo 290. Su Weekly Shonen Jump del prossimo lunedì infatti ci sarà un'altra storia scritta da Kohei Horikoshi. Nelle immagini spoiler di My Hero Academia 290 vediamo Todoroki che salva Deku dalla caduta. L'eroe protagonista è svenuto mentre si vede anche Shigaraki cadere dal cielo, non cosciente.

Osservando meglio però sembra che Shigaraki abbia attivato qualche potere e ora si libra in aria con un'aura oscura. Arrivano però sul posto Nejire Hado e Tenya Iida che fanno da spalla a Todoroki. Intanto in città continua la battaglia tra Toga e Uraraka. Toga prova anche a parlare con Uraraka ma le due si affrontano.

Nelle pagine finali vediamo invece l'arrivo di Gigantomachia e di Dabi nei pressi, che lasciano interdetti Iida, Todoroki e Hado, mentre si intravedono un Endeavor e un Deku a pezzi. My Hero Academia 290 sarà pubblicato ufficialmente in inglese domenica su MangaPlus.