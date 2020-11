My Hero Academia 290: teorie e previsioni su un capitolo che si preannuncia fondamentale

Non c'è un attimo di tregua in My Hero Academia. Ormai Kohei Horikoshi sembra voler portare allo sfinimento tutte le parti in gioco, considerata la lunga guerra di logoramento che si sta combattendo nei capitoli più recenti del manga. My Hero Academia 289 ha fatto fare un altro passo fondamentale alle vicende.

Concluso almeno temporaneamente lo scontro tra Ochako Uraraka e Himiko Toga, adesso è il momento di vedere nuovi abbinamenti. Sul finale di My Hero Academia 289 abbiamo visto arrivare sul luogo principale Gigantomachia e l'Unione dei Villain, mentre Endeavor, Todoroki, Deku, Hado e Iida sono sconvolti dalla presenza degli avversari.

My Hero Academia 290 arriverà su MangaPlus domenica 8 novembre alle ore 17:00, ma cosa segnerà per i protagonisti? La situazione infatti diventa sempre meno rosea: sembrano essere effimere le poche vittorie ottenute data la situazione che si è venuta a creare adesso. Con Deku, Endeavor, Eraserhead e Bakugo praticamente fuori gioco, sono in pochi a potersi occupare delle nuove pericolosissime minacce.

Allora chi affronterà i nuovi nemici? Sicuramente Dabi si troverà contro Todoroki e magari inizieremo a saperne di più su questo misterioso personaggio ustionato, ma sembra essere ormai fondamentale l'arrivo urgente di qualche altro eroe sul campo di battaglia. Lo svantaggio numerico è infatti troppo grande al momento e My Hero Academia 290 dovrà mostrare chi può tenere testa a queste forze malvage.