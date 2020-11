My Hero Academia 291, l'aiuto arriva dal cielo: un ritorno inatteso fa impazzire i fan!

Il capitolo 291 di My Hero Academia è finalmente sbarcato su MangaPlus, ed ha mostrato la seconda e ultima parte della rivelazione di Dabi. Il piano dell'antagonista, a primo acchito disastroso per gli eroi, viene però sventato parzialmente da un clamoroso ritorno, di quelli capaci di mandare letteralmente in fiamme la fanbase.

Innanzitutto, il capitolo in questione ha finalmente scavato più a fondo nel rapporto tra Dabi ed Endeavor, rivelando che, a differenza di Shoto, il ragazzo non ha subito costrizioni di alcun tipo. Nonostante i primi dubbi, Endeavor esce quindi abbastanza pulito dal confronto con l'antagonista, visto che a guidare la rivalsa di Toya è stata principalmente la gelosia verso il fratello minore, Shoto Todoroki.

Dabi mostra in diretta tv il suo test del DNA, affermando di essere il figlio legittimo di Endeavor, e accusa falsamente Hawks di aver ucciso Best Jeanist e Twice, mostrando degli spezzoni video modificati dall'Unione dei Villain. Dopo aver distrutto la carriera del padre, Dabi si lancia all'attacco usando la mosse speciale insegnatagli proprio dall'eroe numero uno, ma viene bloccato all'ultimo istante proprio da Best Jeanist.

L'eroe numero tre è quindi vivo e vegeto, ed interviene bloccando l'antagonista e gettandosi immediatamente nella mischia. Oltre ad aver salvato la vita ed Endeavor e - potenzialmente - a diversi altri eroi tra cui Shoto, il ritorno Best Jeanist potrebbe anche far cambiare idea all'opinione pubblica, visto che smonta in pochi istanti una delle più grandi bugie di Dabi.

In calce potete dare un'occhiata alle reazioni dei fan, in attesa del grande scontro in programma nel prossimo capitolo. Vi ricordiamo che My Hero Academia viene distribuito settimanalmente, tutte le domeniche alle 17:00 solo su MangaPlus.