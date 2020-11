My Hero Academia 291: cosa comporterà il ritorno di Best Jeanist sul campo di battaglia?

Gli ultimi capitoli di My Hero Academia sono stati segnati da importanti rivelazioni che riguardano da vicino la famiglia Todoroki, in special modo Endeavor. Dabi ha infatti rivelato al mondo di essere suo figlio Toya, e di essere stato maltrattato e abbandonato dall'attuale Numero 1, riuscendo così a distruggere la struttura della Hero Society.

I colpi di scena non sono mancati nemmeno dopo le parole di Dabi, in quanto Shoto si è mostrato incredibilmente reattivo, andando anche contro sé stesso, e provando ad organizzare un contrattacco. Proprio quando Dabi, o meglio, Toya, si stava per scagliare contro suo fratello minore, vediamo però l'entrata in scena del Numero 3, il Pro Hero Best Jeanist.

Infatti, mentre Dabi sta per scagliare il suo Flashfire Fist, Best Jeanist, lanciandosi da un aereo sul campo di battaglia, lo ferma con il suo Quirk Fiber Master. Al suo arrivo Jeanist si scusa anche con i compagni per il ritardo, e dalle parole che usa sembra essere pronto più che mai a combattere, nonostante non si sia ancora completamente ripreso dalle ferite riportate nello scontro con All For One, durante l'incidente di Kamino.

Avendo perso un polmone, Best Jeanist ha impiegato molto tempo a riprendersi, e si è effettivamente allontanato dai suoi doveri di Hero per molto tempo. Con il ritiro di All Might ha acquisito però un grande importanza nella Hero Society, e questa potrebbe essere un'occasione perfetta per mostrare il suo valore. Ricordiamo che il manga di My Hero Academia è di nuovo in pausa, e vi lasciamo ai dettagli riguardo il passato di Toya Todoroki.