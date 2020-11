My Hero Academia 291: Dabi fa crollare Endeavor e Hawks, la società degli eroi terminerà?

L'origine di Dabi non è mai stata certa e sono circolate molte voci e teorie sul suo conto. Capitolo dopo capitolo, i fan hanno iniziato a mettere insieme i pezzi fino a formulare ipotesi anche credibili sul suo conto. La risposta giunge poi dalle labbra dello stesso villain in My Hero Academia 290.

Ma come si vede nel capitolo 291 di My Hero Academia della pubblicazione di questa settimana, per Dabi distruggere il padre e il fratello non è abbastanza. Nelle prime pagine del capitolo rivediamo il villain da giovane, mentre capisce i limiti del proprio potere allenandosi col padre, che lo vedeva semplicemente come una pedina per raggiungere All Might, fino all'incidente che ne provocò l'apparente morte.

In realtà Touya Todoroki sopravvisse, ancora non si sa come, ma ha iniziato ad odiare dal profondo il padre a causa di tutto ciò che faceva alla sua famiglia. Ma l'odio di Dabi non si riversa solo contro Endeavor dato che, grazie alla trasmissione satellitare di Skeptic, sta rivelando i dettagli della sua vecchia vita familiare ma anche ciò che ha fatto Hawks. L'eroe alato è stato ripreso quando ha ucciso Twice, mentre viene rivelato al pubblico che non solo ha ucciso Best Jeanist ma è anche il figlio di un criminale catturato anni prima da Endeavor.

Mentre Dabi si prepara al colpo finale verso padre e fratello usando il Flashfire Fist, dal cielo arrivano alcune corde o cavi. È l'eroe Best Jeanist, tornato in servizio e appena lanciatosi dall'aereo. My Hero Academia 291 si è rivelato un capitolo ancora emozionante e che ha sviluppato ancora di più il personaggio di Dabi.