My Hero Academia 291: forza e disperazione guidano Shoto al contrattacco

Le terribili rivelazioni di Dabi, nel capitolo 290 di My Hero Academia hanno sconvolto l'intera società, colpendo direttamente Endeavor, attuale Numero 1 degli Heroes, provocando di conseguenza un crollo della sua reputazione. L'elaborato piano del Villain sembra essere andato a buon fine, ma Shoto decide di reagire immediatamente, contrattaccando.

Rivelandosi al mondo come Toya Todoroki, primogenito di Endeavor, usato da quest'ultimo come uno strumento per affermarsi migliore di All Might, Dabi è riuscito a paralizzare Enji sul campo di battaglia, riuscendo in qualche modo a vendicarsi dell'abbandono subito. Naturalmente anche Shoto rimane impietrito ascoltando le parole del Villain, suo fratello maggiore, ma mostra di essere diventato un grande Hero quando, mantenendo la mente lucida, chiede a suo padre di proteggere Midoriya e gli altri, mentre lui e Hado si occuperanno di rispondere all'attacco dei nemici.

Nonostante questa sua freddezza, sappiamo quanto Shoto in realtà possa essere sensibile, e dalle tavole riportate nel post in fondo alla pagina, si notano chiaramente delle lacrime sul suo volto. Si tratta probabilmente di un ulteriore crollo emotivo per il giovane e promettente Todoroki, come sottolineato dallo stesso utente @ommanyte che ha condiviso le immagini.

La conclusione del capitolo 291 ha mostrato l'arrivo di Best Jeanist, ma viste le precedenti intenzioni di Dabi presto potremmo assistere ad uno scontro tra i due fratelli. Ricordiamo che è stata annunciata al data d'uscita del capitolo 292, e vi lasciamo alla storia di Toya Todoroki.