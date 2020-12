My Hero Academia 292: l'ardente battaglia di Shoto Todoroki ha inizio

Considerata la guerra totale tra eroi e villain, Kohei Horikoshi ha richiamato quasi tutti i personaggi che ha presentato nel corso di My Hero Academia. Chi abbiamo visto brillare di più è stato indubbiamente Izuku Midoriya, insieme a Bakugo. Ma dopo Deku e Bakugo, è arrivato anche il turno di Shoto Todoroki.

D'altronde, Todoroki è uno dei personaggi più importanti del manga e farà parte anche del trio di protagonisti del terzo film di My Hero Academia. Inoltre, questa fase della storia è immensamente importante per lui dato che Dabi si è rivelato essere Touya Todoroki, il fratello maggiore scomparso da tantissimi anni.

Ed è proprio Dabi che tirerà dentro la battaglia Todoroki. I due fratelli si scontrano a colpi di fiammate durante la battaglia tra eroi e villain. Ma Shoto deve osservare anche la follia del suo fratellone che non si era fatto scrupoli nel provare a uccidere Natsu, il terzogenito. Inevitabilmente sarà compito di Shoto Todoroki occuparsi di Dabi e delle sue potenti fiamme blu, dato che Endeavor per ora è troppo scioccato e debilitato fisicamente per reagire alle ultime rivelazioni.

Ma potrebbe dare una mano anche Mirio Togata, il nuovo arrivato a sorpresa in questa cruenta battaglia.