My Hero Academia 292: il colpo di scena finale ha risvegliato la forza di Midoriya?

Il capitolo 292 di My Hero Academia è stato caratterizzato dall'importante ritorno sul campo di battaglia dell'Hero conosciuto come Lemillion, ovvero Mirio Togata, e anche intensi scontri che hanno messo in pericolo un altro membro del Grande Trio, ovvero Nejire, ferita gravemente da Dabi, mentre quest'ultimo tentava di fuggire.

Lo scontro diretto prima con Tomura Shigaraki e ora con Dabi, Gigantomachia, e tutto il resto dell'Unione dei Villain, sta mettendo indubbiamente a dura prova gli Heroes coinvolti, primo fra tutti Endeavor, colpito dalle parole usate dal suo primogenito, che si è dimostrato incredibilmente potente e ha allo stesso tempo sconvolto l'intera Hero Society.

Mentre i suoi compagni continuano a lottare, grazie anche all'entrata in scena del Pro Hero Best Jeanist, Izuku Midoriya sta tentando con tutte le sue forze di alzarsi per combattere, ma le gravi ferite riportate contro Shigaraki stanno interamente bloccando il suo corpo. Desideroso di aiutare Best Jeanist contro Gigantomachia Deku vuole tornare ad agire, confermando ancora una volta di essere il degno erede del Quirk All For One.

Parlando di eredi del potere di All Might, nelle tavole finali vediamo il decisivo ritorno di Lemillion, evento che potrebbe dare a Deku abbastanza forza spirituale da rialzarsi, magari anche grazie all'aiuto dei poteri Float e Blackwhip, e svolgere un ruolo ulteriormente significativo in questa devastante guerra.