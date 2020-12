My Hero Academia 292: Dabi torna a scatenarsi contro un membro del Grande Trio

L'ultimo capitolo di My Hero Academia ha sorpreso non poco i lettori e appassionati dell'opera di Horikoshi, soprattutto per il ritorno di un personaggio profondamente apprezzato dalla community. Tuttavia le ultime tavole pubblicate ci hanno anche fatto assistere ad un durissimo colpo lanciato da Dabi nei confronti di un importante Hero.

Il capitolo 292 è stato segnato in particolar modo da eventi legati al Grande Trio del Liceo Yuei, oltre all'inaspettato ritorno di Mirio Togata sul campo di battaglia, che ha sorpreso i lettori mostrando di possedere nuovamente i poteri del Quirk Permeazione, persi durante lo scontro con Overhaul, anche Nejire Hado ha svolto un importante, seppure breve, ruolo.

Nejire, studentessa del terzo anno, è stata chiamata per far parte della squadra Pro Hero reclutata per dare sostegno al Numero 1 Endeavor, che stava combattendo contro Tomura Shigaraki al fianco di Bakugo e Midoriya. Nejire è arrivata sul campo di battaglia con Lida, per scoprire che anche l'Unione dei Villain aveva chiamato dei rinforzi. Grazie a Gigantomachia infatti, i Villain sono riusciti ad avanzare seminando distruzione e morte, ma Hado non ha mostrato il minimo timore di fronte a loro, e ha deciso di attaccarli direttamente.

L'arrivo e il rapido attacco di Best Jeanist, creduto morto, ha dato l'opportunità a Nejire di sferrare un colpo grazie al Quirk Wave Motion, ma nonostante questo momentaneo vantaggio è stata completamente travolta da un potentissimo attacco di Dabi, causando le immediate reazioni di Bakugo e Deku.

