My Hero Academia 292, gli eroi non sono soli! Uno straordinario e atteso ritorno

Gli ultimi capitoli di My Hero Academia non hanno lasciato neanche il tempo di respirare ai lettori. Ci sono state tanti eventi imprevisti come la fuga di Gigantomachia e la rivelazione di Dabi, ma anche un ritorno tanto atteso dai fan. Ma My Hero Academia 292 non lascia certo tirare il fiato.

Best Jeanist è riuscito, dopo aver fatto uso del suo potere alla fine di My Hero Academia 291, a imprigionare tutta l'Unione dei Villain compreso l'enorme Gigantomachia. A quanto pare, dopo essere giunto dal suo padrone, il gigante si è fermato non avendo ricevuto altri ordini. Ma Shigaraki è svenuto e nonostante Spinner cerchi di risvegliarlo urlando, non ci sono effetti.

Nejire Hado intanto si sta avventando proprio su Spinner, ma un'improvvisa fiammata la avvolge, bruciandola. Il potere proveniva da Dabi e questo è stato attivato grazie alle abilità di Shigaraki. Il cattivo dà ordine a Gigantomachia di scatenarsi mentre le fibre iniziano a spezzarsi e Best Jeanist inizia a perdere il controllo.

Dabi intanto è libero ed è avvolto dalle fiamme, mentre si avventa verso il suo fratello minore. I due iniziano a combattere mentre, dall'altra parte del campo di battaglia Burnin e gli altri eroi si stanno occupando dei Nomu. Ma quattro di loro stanno scappando verso Shigaraki. Deku non riesce a rialzarsi e, proprio nei momenti finali, arriva un aiuto insperato. Dal terreno arriva la furia di Lemillion: Mirio Togata torna in gioco con il proprio quirk.

My Hero Academia torna la prossima settimana su Weekly Shonen Jump con copertine e pagine a colori per festeggiare il terzo lungometraggio.