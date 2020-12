My Hero Academia 292: i fan sono eccitatissimi e commossi per il grande ritorno dell'eroe

Il momento di vantaggio degli eroi sui villain si è esaurito e da diversi capitoli di My Hero Academia la situazione si era abbastanza rovesciata, facendo precipitare i protagonisti verso la disperazione più completa. L'arrivo di Dabi e le sue parole avevano poi scosso anche psicologicamente la fazione di Deku.

L'arrivo di Best Jeanist in My Hero Academia 291 da solo però si è capito subito non sarebbe bastato per tenere a bada i nemici e far riprendere gli eroi. Mentre tutto sembra andare ormai a rotoli, con la fine della società sempre più vicina e con Deku che non riesce a riprendersi fisicamente dopo la battaglia contro Tomura Shigaraki, arriva il nuovo raggio di speranza.

Dall'ombra dei nomu che stavano per attaccare Best Jeanist, emerge il più grande eroe giovanile: Mirio Togata, ovvero Lemillion. Con la sua tipica espressione sbuca dal terreno e in un lampo mette al tappeto i mostri. Il ritorno di Mirio è sicuramente sorprendente e bisognerà ovviamente che Horikoshi lo spieghi adeguatamente nei prossimi capitoli di My Hero Academia.

La reazione del pubblico è stata ovviamente positiva, con tanti fan eccitati e commossi al tempo stesso per il ritorno imprevisto di uno degli eroi più carismatici inseriti nel manga. In basso potete vedere alcune delle reazioni dei fan di My Hero Academia su Twitter. E voi invece come avete reagito a questo ritorno?