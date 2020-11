My Hero Academia 292 mostra un nuovo, inatteso ritorno: com'è possibile?

Il capitolo 292 di My Hero Academia è disponibile su MangaPlus da poche ore e ha già fatto impazzire i fan con un clamoroso ritorno, il secondo nelle ultime due uscite. Nuovamente vicini alla sconfitta definitiva, i Pro Heroes sono stati salvati all'ultimo istante da uno degli eroi più apprezzati dai fan, ma com'è possibile?

Nelle ultime pagine di My Hero Academia 291, Best Jeanist è tornato in azione salvando gli eroi, bloccando Gigantomachia e gli altri membri dell'Unione dei Villain con i suoi fili. Nell'ultima uscita però, persino l'eroe numero tre ha dovuto arrendersi alla spaventosa forza del colosso, e Dabi ha approfittato dell'occasione per ferire gravemente Nejire Hado e attaccare Todoroki.

Ad un passo dalla sconfitta, gli eroi sono stati nuovamente tratti in salvo da uno dei potenziali numeri uno del futuro: Lemillion. L'aspirante eroe aveva perso il Quirk proteggendo Eri durante lo scontro con Overhaul, ma ora è tornato in azione più in forma che mai, proiettandosi contro alcuni Nomu e mettendoli facilmente KO grazie alla sua abilità.

Ma com'è possibile che Mirio Togata abbia riacquistato il suo potere? La risposta, chiaramente, risiede nel potere della stessa Eri. Il Quirk della ragazzina, Rewind, le permette di "riportare un essere vivente ad uno stato precedente quello attuale", ed in questo caso è stato utilizzato su Mirio per riattivarne il Quirk.

L'abilità di Eri, tuttavia, non può essere assolutamente utilizzata con superficialità, visto che richiede diverso tempo prima di ricaricarsi. Il tempo necessario per la ricarica è indicato dalla lunghezza del corno presente sulla fronte della ragazzina e, considerando le sue dimensioni nel capitolo 276, è possibile che Eri avesse appena utilizzato il suo potere su Mirio. In totale, quindi, possiamo ipotizzare che Eri abbia bisogno di almeno cinque/sei mesi prima di svolgere un'operazione di questo tipo.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti del ritorno di Lemillion? Fatecelo sapere con un commento!