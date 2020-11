My Hero Academia 292: previsioni e data di uscita, i rinforzi basteranno?

La battaglia che avrà esiti imprevedibili sulla società giapponese di My Hero Academia va avanti ormai da tempo. In quest'ultimo frangente, gli eroi e i civili sembrano aver ricevuto un altro importante colpo da Dabi.

Le sue origini hanno ovviamente sconvolto padre e fratello minore, ma la sua identità è stata rivelata anche alla società intera. Touya Todoroki si prepara ad attaccare ma il cliffhanger di My Hero Academia 291 rivela il ritorno di Best Jeanist. Prima di scoprire cosa succederà bisognerà aspettare però parecchi giorni.

Ebbene sì, My Hero Academia sarà di nuovo in pausa su Weekly Shonen Jump. Il prossimo capitolo del manga di Kohei Horikoshi debutterà il 29 novembre alle ore 17:00 su MangaPlus in inglese e spagnolo. Possiamo quindi prenderci il nostro tempo per capire cosa accadrà in My Hero Academia 292.

Ormai ogni capitolo è fondamentale per la battaglia tra eroi e villain, anche se tutto sembra essersi ormai ridotto alla battaglia di Jaku. Endeavor si dovrà sicuramente riprendere psicologicamente, mentre sarà importante il contributo dei giovani eroi, per la maggior parte gli unici incolumi e capaci di prendere parte agli scontri.

Con il ritorno di Best Jeanist sembra però finita la scorta di rinforzi su cui potevano basarsi gli heroes. All'orizzonte non sembra esserci neanche la possibilità di cure rapide per Gran Torino, Eraserhead, Deku e Bakugo che non sono in buone condizioni. Una cosa certa però è proprio la battaglia tra Dabi e Best Jeanist, con l'eroe che dovrà cercare di guadagnare quanto più tempo possibile.

Gli altri eventi li scopriremo al ritorno di My Hero Academia su Weekly Shonen Jump.