My Hero Academia 292: ecco le teorie elaborate dai fan dopo l'ultimo capitolo

La serie My Hero Academia è un completo omaggio al genere di fumetti dedicato ai supereroi, molto più vicino all'editoria occidentale piuttosto che a quella orientale, e che Kohei Horikoshi ha saputo arricchire con il concetto di Quirk. Si tratta di abilità uniche e capaci di creare una marcata differenziazione tra i personaggi principali.

Per quanto sia uno degli elementi principali della storia, non è possibile determinare con certezza l'evoluzione e le conseguenze di ogni Quirk, e altri fattori rimangono del tutto ignoti. L'interesse per i Quirk è tornato ad alimentare accese discussioni dopo la pubblicazione del capitolo 292, dove, precisamente nelle tavole finale, Mirio ha fatto il suo ritorno sul campo di battaglia.

L'entrata in scena di Best Jeanist che aveva concluso il capitolo precedente ha portato nuova speranza per gli Heroes, attaccati brutalmente da Dabi, dopo il discorso che ha particolarmente colpito l'intera Hero Society. Nonostante il ritorno del Pro Hero però le cose sembravano totalmente perdute per Midroiya e compagni, fino a quando non è arrivato l'eroe conosciuto come Lemillion, ovvero Mirio, che ha subito mostrato il suo Quirk, Permeazione.

Questo evento ha sorpreso non poco i lettori, considerato il fatto che Mirio era stato colpito da un proiettile distruggi-Quirk durante lo scontro con Overhaul, e il suo ritorno ha alimentato immediatamente una serie di teorie. La prima è che questi proiettili sperimentali non abbiano un effetto permanente, ma comunque dilatato nel tempo, un'altra invece presuppone che ci sia qualcuno capace di risvegliare i Quirk.

Tuttavia l'idea più gettonata è che a ridare Permeazione a Mirio sia stata Eri, personaggio che ha svolto un ruolo centrale nei terribili piani di Overhaul, e che lo stesso Hero ha salvato da quest'ultimo. Grazie infatti a Rewind, la bambina è in grado di far tornare un Quirk ad uno stato passato, quindi avrebbe potuto semplicemente tornare a prima dello scontro con Overhaul per ridare il potere a Mirio.

Voi cosa ne pensate? Credete che sia stata Eri a farlo? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che i lettori sono entusiasti del ritorno di Mirio, e vi lasciamo alle nostre previsioni riguardo il capitolo 293.