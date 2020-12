My Hero Academia 293: la follia di Dabi a colori in una tavola mozzafiato

Dopo svariati mesi di mistero, Kohei Horikoshi ha infine deciso di sciogliere le riserve su Dabi e svelare tutto il suo passato all'interno degli ultimi capitoli di My Hero Academia. La sua identità ha lasciato i lettori e gli stessi personaggi dell'opera con il fiato sospeso, ma non avete ancora visto il suo inquietante sorriso a colori.

Dopo aver svelato la sua identità a Endeavor e Shoto, Dabi, nome da villain di Toya Todoroki, ha deciso di scagliarsi con tutte le sue forze nei riguardi del fratello, l'unico "esperimento" riuscito del padre nella creazione di un perfetto Pro Hero in grado di superare All Might. Durante il capitolo 293 di My Hero Academia Toya ha inoltre svelato le sue intenzioni: "spazzare via il finto buonismo con il caos" per condannare la morale con la quale gli eroi si ergono sul proprio piedistallo, chiaro riferimento alle sporche azioni di Endeavor, unico colpevole del destino di Dabi.

Per raccontare la scena con la quale il villain preannuncia le sue intenzioni di uccidere Shoto, anche solo per vedere la faccia del padre, Kohei Horikoshi dedica al personaggio un'intera tavola raccapricciante con un sorriso malato colmo di odio e vendetta, il tutto circondato dalle splendide fiamme blu. Il gruppo di Hexamendle, solito realizzare una versione Full Color degli ultimi capitoli, non si è lasciato sfuggire l'occasione per colorare la tavola in questione nell'epico risultato che potete ammirare in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa tavoli a colori, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.