My Hero Academia 293, ci siamo: dopo sei anni è stato rivelato il nome da eroe di Bakugo!

Katsuki Bakugo è recentemente finito nelle tendenze Twitter in Giappone e Nord America, dopo che i primi spoiler di My Hero Academia 293 hanno rivelato ufficialmente il suo nome da eroe. Niente Kacchan e Ground Zero dunque, visto che lo studente ha optato per qualcosa di leggermente più "esplosivo".

Il nome da eroe scelto da Bakugo è DynaMight, o Dynamite, a seconda di come decideranno di tradurlo gli editori occidentali. Un nome semplice che include l'esplosività del suo Quirk e il suo grande rispetto verso All Might, l'eroe che l'ha convinto a intraprendere questo percorso.

La fanbase ha reagito positivamente alla rivelazione, anche se diversi lettori si aspettavano qualcosa di un po' più originale o significativo dopo la lunga attesa. In tutti i casi, a dare l'ultima spinta all'aspirante eroe sembra essere stato Best Jeanist, mentore del ragazzo e numero tre nella classifica dei Pro Heroes recentemente tornato in azione dopo mesi di assenza.

My Hero Academia 293 sarà disponibile a partire dalle ore 17:00 di domenica 6 dicembre, solo su MangaPlus. Il capitolo mostrerà i risvolti del ritorno in campo di Best Jeanist e Lemillion, lo scontro tra Shoto Todoroki e Dabi e la furia del colossale Gigantomachia, nuovamente risvegliato dagli ordini di Tomura Shigaraki.