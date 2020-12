My Hero Academia 293: la speranza si riaccende, Bakugo e Izuku non demordono

Non c'è tempo per gli eroi di stare a crogiolarsi negli errori passati né per esitare di fronte al caos che gli si sta parando davanti. Con l'arrivo di Gigantomachia e della League of Villain sul campo di battaglia principale di My Hero Academia, Deku e gli altri sono in grossa difficoltà. Ma anche loro hanno ricevuto dei rinforzi importanti.

Uno di questi è Mirio Togata che subito si mette in mostra in My Hero Academia 293. Il nuovo capitolo del manga ci spiega come è stato possibile il ritorno di Lemillion, con la spiegazione che coinvolge naturalmente la piccola Eri e il suo quirk. Il ragazzo non è ancora abbastanza forte nonostante tutto per abbattere i nomu ma con l'attacco concatenato di Bakugo, Iida e Nejire, i nemici sembrano andare al tappeto.

Bakugo sembra essersi ripreso e urla a tutti il suo nome da hero, in particolare a Best Jeanist che lo aveva incitato tanti mesi prima. D'ora in poi sarà Dynamight, unendo il nome di All Might alla parola inglese dynamite. Intanto i due fratelli Todoroki stanno ancora combattendo e Dabi è in forte vantaggio. Sta usando tutte le sue fiamme per incendiare il fratello mentre osserva la faccia disperata di Endeavor, ma Deku si intromette col Black Whip utilizzato in un modo nuovo. Grazie al gesto e alle parole del protagonista di My Hero Academia, Endeavor si riprende e lancia il suo possente attacco verso Gigantomachia che cade al suolo dopo essersi quasi liberato.

Il gigante avvisa di sentirsi pesante e questo perché l'anestetico dei giovani eroi della squadra montana sta facendo effetto. My Hero Academia sta per far contrattaccare gli eroi?