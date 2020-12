My Hero Academia 293: le spiegazioni dietro l'eccezionale ritorno dello scorso capitolo

Con gli eroi messi all'angolo era necessario qualche nuovo arrivo che potesse sostenere Deku e gli altri che stavano affrontando Shigaraki e i suoi nomu. E in My Hero Academia 291 è tornato Best Jeanist, un aiuto sicuramente importante considerata la sua forza. Ma l'eroe non è di certo arrivato da solo, portando i fan a entusiasmarsi.

Infatti abbiamo visto lo straordinario ritorno di Mirio Togata sul finale di My Hero Academia 292, dopo mesi e mesi di assenza a causa dello scontro con Overhaul. Il ragazzo ha interrotto la corsa dei nomu e ha ringalluzzito le speranze di Deku e compagni. Ma come ha fatto Mirio a tornare dopo aver perso i poteri?

Come immaginavano tante teorie, il personaggio di My Hero Academia ha fatto uso dei poteri di Eri e già dalle prime pagine di My Hero Academia 293 Horikoshi ci spiega come sono andate le cose. Con un flashback di una durata di poche vignette, viene rivelato che Eri si stava allenando da tempo nel controllo del suo potere sulle lucertole. Poco prima della battaglia, Mirio chiede a Eri di usare il quirk su di lui, in modo da provare a riottenere il suo fisico precedente alla battaglia con Overhaul.

La bambina è contenta di poter aiutare e ovviamente si stava allenando proprio per questo.