My Hero Academia 293 spoiler e immagini: l'urlo di Bakugo e la volontà di Deku

La situazione si è fatta disperata per gli eroi di My Hero Academia. Anche se negli ultimi capitoli ci sono stati alcuni arrivi provvidenziali, il rischio di perdere non si è ancora affievolito. Cosa avrà in serbo Kohei Horikoshi per My Hero Academia 293?

Con l'arrivo dei leak di Weekly Shonen Jump, anche questa settimana sono stati pubblicati in rete i primi spoiler di My Hero Academia. Il manga di Horikoshi stavolta parte con una copertina e pagine a colori d'apertura sia per festeggiare il sondaggio di popolarità dei suoi personaggi che per la mostra che ci sarà dedicata al manga.

Nelle immagini di My Hero Academia 293 che vediamo in basso, ci sono tutti i protagonisti con vestiti steampunk, mentre poi si passa agli eventi più succosi del capitolo. I primi spoiler trapelati ci lanciano in un breve flashback, con Eri che si sta allenando nell'usare il suo potere. Mirio decide a un certo punto di fare da cavia. Torniamo poi al presente col ragazzo che ha colpito i vari Nomu ma non è riuscito a metterli al tappeto e ora è in difficoltà.

Bakugo prova a muoversi e a usare le sue mosse, ma Iida cerca di fermarlo. Nejire Hado è contenta di vedere Mirio e sembra non aver riportato ferite troppo gravi. Deku non riesce a muoversi ma vuole aiutare, per questo ispirato da Tsuyu utilizza il suo Black Whip dalla bocca, come la lingua di un rospo. Intanto va avanti la battaglia tra Shoto e Dabi.

Nel mentre, Bakugo dice di non volersi arrendere e rivela il suo nome da hero: Dynamite, la divinità della grande bomba omicida. Tutti sono sconvolti da questo nome che richiama anche al nome di All Might. Intanto lo scontro tra Todoroki e il suo fratello maggiore continua, ma Deku sembra intromettersi. Il capitolo ufficiale di My Hero Academia 293 sarà pubblicato domenica su MangaPlus.