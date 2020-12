My Hero Academia 293 teorie e data di uscita: è il momento del contrattacco

Tutto sembrava ormai andare verso la situazione peggiore, ma Kohei Horikoshi ha deciso di ridare speranza ai personaggi e ai lettori di My Hero Academia. Dopo il ritorno di Best Jeanist, un altro eroe è pronto a dare il suo contributo tornando sul campo di battaglia con un'apparizione a sorpresa.

Mirio Togata è di nuovo in gioco e il capitolo 293 di My Hero Academia metterà ancora più in risalto le sue caratteristiche. Finalmente il suo quirk è tornato e ha già dimostrato la sua potenza nella pagina finale dello scorso capitolo, ma sarà sicuramente nel numero 293 che lo vedremo dare il massimo come fece diverso tempo fa contro Overhaul.

Togata sarà inevitabilmente la stella del prossimo capitolo, che sarà pubblicato su MangaPlus domenica 6 dicembre alle ore 17:00 in inglese e spagnolo. Aiutando Deku e gli altri a proteggere Best Jeanist, potrebbe essere un ritorno sufficiente a permettere di nuovo il riequilibrarsi delle forze. Insieme agli sforzi di Todoroki, ciò potrebbe ridare anche speranza ad Endeavor che si ritrova non solo in condizioni fisiche precarie ma anche in una situazione psicologica molto delicata.

Se Best Jeanist riuscisse davvero a contenere il potere di Gigantomachia e Shigaraki, inoltre, la situazione per gli eroi si farebbe sicuramente molto più gestibile. Da tenere d'occhio anche la situazione di Nejire Hado e il ritorno di Himiko Toga nei paraggi, dopo la fuga di quest'ultima dallo scontro con Ochako Uraraka e Tsuyu Asui.

A cosa porterà secondo voi il ritorno di Mirio Togata in My Hero Academia?