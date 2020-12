My Hero Academia 294: gli eroi abbatteranno Gigantomachia? Ecco quando uscirà

Il capitolo 293 di My Hero Academia ci ha lasciato tante cose. Oltre a un ritorno importante, c'è stata anche la rivelazione del nome da hero di Bakugo che ha suscitato qualche polemica. Ma di grande importanza per la storia è sicuramente il finale del capitolo settimanale.

My Hero Academia continuerà col capitolo 294 che sarà pubblicato su MangaPlus domenica 13 dicembre 2020 alle ore 17:00, in lingua inglese e spagnola. Dopo l'ultima scena, è possibile che vedremo finalmente cadere Gigantomachia. Il mostruoso gigante ha causato fin troppi problemi e ora potremmo assistere al suo declino in questa battaglia.

Ma cos'altro succederà in My Hero Academia 294? Gigantomachia non sarà l'unico a essere al centro, dato che sta ancora andando avanti la battaglia tra Dabi e Shoto Todoroki. I due fratelli sono sul punto di usare le loro mosse speciali, mentre Deku sta guardando attentamente la situazione. Ma ci sono anche Spinner, Mr. Compress e Skeptic di cui occuparsi, e con loro potrebbero entrare in gioco Iida, Nejire Hado e Mirio Togata.

Tutto questo mentre Endeavor e Best Jeanist si occuperanno di tenere impegnati Gigantomachia e Tomura Shigaraki, sempre se quest'ultimo non si riprende in tempo. Sta per giungere la fase conclusiva di questa importante battaglia di My Hero Academia?