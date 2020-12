My Hero Academia 294: sarà un giovane eroe il nuovo avversario di Shigaraki?

Sia i villain che gli eroi sembrano essere in condizioni disastrose in My Hero Academia. Nonostante i rinforzi da una parte e dall'altra, con continui cambi di fronte, al momento sono i villain che stanno cedendo terreno. Soltanto di intervento provvidenziale di Mr. Compress sembra aver arginato momentaneamente il pericolo.

Il cliffhanger di My Hero Academia 294 vede Mr. Compress avvisare Spinner che affida tutto a Tomura Shigaraki e che sarà lui a realizzare la sua visione del mondo. Probabilmente Mr. Compress non resisterà ancora a lungo con le ferite che ha, ma i villain non sono ancora fuori pericolo nonostante la fuga dalle tecniche di Best Jeanist.

Solo il risveglio di Shigaraki potrebbe salvare il gruppo di criminali. E chi potrebbe mai affrontarlo se il ragazzo tornasse a usare il suo potere? La risposta si lega a un giovane eroe appena tornato in attività: Mirio Togata. Col quirk di permeazione, Togata può fare in modo da attaccare Shigaraki senza essere ferito dai suoi attacchi. A Shigaraki serve infatti toccare il suo nemico e per questo Togata sembra essere immune alla maggior parte delle tecniche del villain.

Vi piacerebbe assistere a uno scontro tra Tomura Shigaraki e Mirio Togata nel capitolo 295 di My Hero Academia?