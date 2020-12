My Hero Academia 294: la serie è diventata trend sui social grazie a Mr. Compress

Come ha più volte mostrato nel corso della narrazione di My Hero Academia, Kohei Horikoshi è capace di alimentare la curiosità dei fan con l'inserimento di personaggi inizialmente misteriosi, ma resi sempre interessanti, sia dagli sviluppi originali, ma anche per le aspettative che gli appassionati costruiscono attorno a queste figure.

Dopo la pubblicazione del capitolo 294 infatti, i contenuti inerenti a My Hero Academia stanno ottenendo una visibilità impressionante su social come Twitter e Tumblr, e questo perché al centro delle immagini e dei post vi sono interessanti dettagli sul personaggio di Mr. Compress, che come anticipato dagli spoiler ricoprirà un ruolo importante, prendendo Spinner e Shigaraki.

Il fatto che alla fine del capitolo Mr. Compress sembra rivelare la sua vera identità, smascherandosi, ha lasciato sorpresi ed entusiasti moltissimi fan, e questo rumor ha fatto salire la serie tra gli hashtag più cercati. Per quanto sia plausibile uno sviluppo del genere, non vi sono attualmente immagini che confermino in qualche modo quanto sperato dai lettori, e naturalmente Shonen Jump non rivelerà nulla fino all'uscita del capitolo in questione.

Come sappiamo Mr. Compress è nipote di uno dei più terribili Villain della storia di My Hero Academia, ovvero Ouji Harima, e mostrare il suo vero volto renderebbe questo arco narrativo ancora più intenso, considerate anche le rivelazioni di Dabi. Ricordiamo che in rete sono trapelate alcune tavole del capitolo 294, e vi lasciamo alle reazioni dei protagonisti al nome da Hero di Bakugo.