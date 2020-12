My Hero Academia 294: l'ultimo spettacolo del mago va in scena

Ogni personaggio di My Hero Academia prima o poi riceve il suo approfondimento. Alternandosi tra villain ed eroi, Kohei Horikoshi ha cercato di mettere in luce ogni elemento del mondo che ha creato, dando risalto a gran parte del cast.

Con il capitolo 294 di My Hero Academia, il mangaka ha deciso di dare lustro a un altro personaggio. Dopo averci fatto rivedere Best Jeanist e subito dopo Mirio Togata, oltre ad aver ancora approfondito Bakugo con le sue dichiarazioni, adesso è il turno di passare alla League of Villains. Gigantomachia è quasi al tappeto grazie allo sforzo di tutti gli eroi, professionisti e aspiranti, che sono riusciti a far fare effetto all'anestetico mettendolo in difficoltà.

Adesso il gigante è al tappeto e Best Jeanist tiene sotto controllo tutta la League of Villain con la sua tecnica mentre Mirio, Iida e Bakugo si occupano di un nome parecchio forte, evitando che si avvicini troppo all'eroe. Ma c'è ancora un membro dei cattivi che sembra avere qualcosa da dire: Mr. Compress. L'uomo mascherato ripensa al suo passato e soprattutto alle parole di un vecchio villain famoso. La sua filosofia si fa spazio e con una determinazione incrollabile Mr. Compress inizia a smaterializzare pezzi del proprio corpo per liberarsi dall'attacco di Best Jeanist e salvare i suoi compagni.

Pezzo dopo pezzo, il suo corpo peggiora sempre di più ma riesce a portare in salvo i suoi amici, mentre rivela di essere il nipote del grande ladro Harima, il mago della fuga Mr. Compress, giunto al suo ultimo spettacolo in My Hero Academia.