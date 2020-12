My Hero Academia 294 spoiler e immagini: ha inizio lo spettacolo finale

Il gruppo della League of Villains sembrava inizialmente composto da persone scapestrate e raccolte per la strada senza grandi capacità o visione, semplicemente ispirati dagli ideali di Stain. Ma poco alla volta abbiamo iniziato a conoscere questi cattivi di My Hero Academia. Abbiamo visto il passato di Tomura Shigaraki, capo dell'organizzazione.

Abbiamo intravisto i flashback su Himiko Toga e Twice e del loro rapporto con la società, ma abbiamo anche scoperto che Dabi non è altri che Touya Todoroki. Il capitolo 294 di My Hero Academia con i suoi primi spoiler e immagini però rivela un altro grande erede tra le fila della League of Villains.

Intitolato "Last Stage", traducibile come ultimo palcoscenico o ultimo spettacolo, il capitolo fa proseguire la battaglia tra eroi e criminali. Best Jeanist ripensa a tutti gli eroi caduti e sconfitti, mentre tutti gli altri continuano a combattere. Tuttavia qualcosa sembra cambiare tra i cattivi dato che sembra le circostanze siano cambiate.

La vera stella del capitolo è pero Mr. Compress, in realtà nipote di Ouji Harima, uno dei villain più importanti del mondo di My Hero Academia. Il mago utilizza il suo potere per prendere con sé Spinner e Shigaraki, riuscendo poi a far tornare indietro anche Dabi che è costretto a rimandare il suo scontro con il fratello minore. Nelle ultime pagine di My Hero Academia 294, Mr. Compress rivela il suo vero volto.

Il capitolo sarà pubblicato ufficialmente su MangaPlus domenica 13 dicembre in inglese e spagnolo.