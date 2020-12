My Hero Academia 295 è in arrivo: data e teorie sul prossimo capitolo del manga

Piano piano, Kohei Horikoshi sta mettendo in bella mostra tutti i suoi personaggi grazie a uno scontro senza quartiere tra villain e heroes. Ora però sembrano avvicinarsi le fasi conclusive di questa lunga battaglia che ormai è presente da più di un anno sulle pagine di My Hero Academia. Cosa proporrà il manga la prossima settimana?

My Hero Academia 295 debutterà su MangaPlus in inglese e spagnolo domenica 20 dicembre 2020, in contemporanea con l'uscita giapponese su Weekly Shonen Jump e poche ore dopo la conclusione della Jump Festa 2021.

L'ultimo capitolo del manga ha dato grande risalto a Mr. Compress che sembra voler provare la fuga dei suoi. Nelle condizioni attuali, nessuna delle due fazioni sembra in grado di combattere alla meglio e ciò potrebbe portare a un rinvio della battaglia finale tra il One for All e l'All for One. Permettere però ai villain di scappare significherebbe una sconfitta per gli eroi che già sono in condizioni precarie, con molti che difficilmente potranno tornare operativi.

Per questo è possibile che la fuga preparata da Mr. Compress non riesca appieno. A scontrarsi con i villain rimarrebbero poi Todoroki, Best Jeanist, Iida, Mirio Togata e Nejire Hado. Questi dovrebbero essere sufficienti per tenere a bada Dabi, Spinner e Toga che sembra stia arrivando sul campo di battaglia, dato che Gigantomachia è stato messo al tappeto e Shigaraki non sembra in grado di combattere. Insomma, il capitolo 295 di My Hero Academia potrebbe far virare la storia in tante direzioni diverse. E voi quale scelta preferireste da parte di Kohei Horikoshi?