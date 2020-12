My Hero Academia 295: cala il sipario su una delle battaglie più sanguinose

Dopo oltre un anno di pubblicazione, My Hero Academia sembra aver portato a termine la sanguinosa lotta tra eroi e villain. Tra ritorni e vittime, feriti, nascite e scoperte, l'arco narrativo creato da Kohei Horikoshi ha visto tante battaglie che scolpiranno il prossimo mondo del manga.

Il finale della guerra di My Hero Academia giunge nel capitolo 295. Il contributo di Mr. Compress è stato fondamentale per liberare Spinner, Dabi e soprattutto Shigaraki. Mentre il mago cerca di guadagnare secondi bloccando Mirio Togata e Best Jeanist, Spinner ripensa a tutto ciò che è successo. Come gesto, prende una delle mani finte di Shigaraki e gliela poggia sulla bocca.

Questo gesto all'apparenza inutile diventa fondamentale per il risveglio di All for One. A quanto pare, era tutto nei piani del villain che col suo potere riesce ad attirare e controllare i nomu, salvando il corpo di Shigaraki, Spinner, Dabi e Toga. Il gruppetto viene portato via mentre All for One si congratula con Shigaraki per aver scelto dei compagni così affidabili mentre faceva accrescere il suo odio.

L'unico che tenta di rispondere a questa fuga è Deku grazie al Black Whip. L'eroe che si è risvegliato poco prima però viene rispedito indietro da All for One che annuncia ci sarà un'altra battaglia con lui. Deku viene fermato ma ripensa al volto di Shigaraki e di come questo chiedesse aiuto. La League of Villain fugge e si conclude così la sanguinosa guerra. Con la fine di questo arco, My Hero Academia potrebbe entrare nella fase finale della storia.