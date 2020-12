My Hero Academia 295: colpi di scena a non finire nei primi spoiler del capitolo

La guerra di My Hero Academia tra eroi e villain sta andando man mano verso la fine. Ormai nessuna delle due fazioni sembra avere la forza di andare avanti nella battaglia, con feriti e morti da una parte e dall'altra.

In questo contesto, lo spiraglio di fuga creato da Mr. Compress è stato un toccasana per i villain. Che effetti avrà? La risposta è arrivata con i primissimi spoiler di My Hero Academia 295, corredati di immagini che lasciano la bocca aperta per alcuni colpi di scena imprevisti.

Deku si risveglia sul campo di battaglia. Il ragazzo era svenuto dopo gli effetti dell'attacco di Dabi ma in realtà il suo corpo aveva anche reagito al risveglio di un nuovo quirk, il sesto senso del quarto possessore, che gli ha creato problemi come accadde col Black Whip. Mirio intanto prova a fermare Mr. Compress e lo colpisce, mentre Shigaraki è ancora in uno stato confusionale. Mentre il giovane eroe prova a colpire anche Spinner che sta tentando di risvegliare Shigaraki, quest'ultimo rinviene.

I nomu rispondono subito a questo risveglio mentre una strana onda d'urto scaraventa via Mirio, Best Jeanist, Iida e Bakugo. Ma in realtà a risvegliarsi non è stato Shigaraki bensì All for One che rassicura Spinner e inizia le operazioni per la fuga. Deku però non ci sta e prova a fermarlo ancora col Black Whip ma All for One lo scaraventa via, assicurandogli che quando il corpo di Shigaraki si sarà ripreso, loro due si incontreranno ancora.

My Hero Academia 295 arriverà ufficialmente domenica 20 dicembre su MangaPlus.