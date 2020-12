My Hero Academia 295: svelato il quarto Quirk di One for All, cos'è e come funziona

Il capitolo 295 di My Hero Academia è ora disponibile su MangaPlus, e mostra le fasi finali della grande battaglia che ci accompagna da quasi un anno. L'ultima uscita si è concentrata per lo più su Mr. Compress, Spinner e gli altri villain, ma nelle prime pagine ha anche rivelato un'informazione cruciale riguardante i Quirk di One for All.

Nel capitolo 284 di My Hero Academia abbiamo scoperto che All Might aveva cancellato le informazioni riguardanti il possessore del quarto Quirk, e Bakugo si era domandato se l'abilità non fosse in qualche modo collegata con le origini stesse di One for All. Oggi, dopo tre mesi d'attesa, sappiamo finalmente cos'è e come funziona l'abilità in questione.

Nelle prime pagine dell'ultima uscita, Deku si risveglia dopo essere stato messo KO da Dabi e si rende conto di aver risvegliato Danger Sense, il Quirk del quarto possessore. Danger Sense sembrerebbe essere un'abilità passiva, ovvero attiva ventiquattr'ore su ventiquattro, indipendentemente dalla volontà del protagonista, e permette di percepire i pericoli.

Deku descrive l'abilità come una sorta di sesto senso, che produce una forte pressione alla testa ogni qualvolta che l'eroe si trovi in pericolo. L'abilità sembra funzionare più o meno come il "Senso di ragno" di Spider-Man, paragone che si spreca viste anche le similarità tra l'oscillazione e Blackwhip. Per il momento resta da capire se l'abilità consentirà a Deku di prevedere i colpi nemici, o se semplicemente si attiverà nel caso di gravi pericoli, come attacchi a sorpresa o tecniche di forza insormontabile.

In tutti i casi, Deku ha praticamente assunto il controllo del Quirk numero quattro, anche se prima di padroneggiarlo a dovere servirà un po' più d'allenamento. Ad oggi, dunque, sono solo tre i Quirk che separano l'eroe dal controllo completo di One for All.