My Hero Academia 296: alla fine della battaglia ci sono solo morte, disperazione e rovina

Potremmo essere appena entrati nell'ultimo arco di My Hero Academia, considerate le parole di Kohei Horikoshi e della piega che ha preso ultimamente la storia. Deku ha dovuto affrontare il suo nemico più grande e ora che la battaglia si è conclusa, la società deve raccogliere i cocci.

E ce ne sono tanti di cocci da raccogliere in My Hero Academia 296. Mentre alcuni degli eroi restanti hanno cercato di non far fuggire Tomura Shigaraki senza successo, altri stanno tentando di portare in salvo chi è gravemente ferito sia tra i propri colleghi che tra i civili. Deku e tanti altri personaggi stanno ricevendo aiuto, vediamo anche Uraraka e Tsuyu in azione tra le rovine delle città devastate da Gigantomachia.

Il mostro è stato catturato con successo, così come anche Mr. Compress in fin di vita e che ora è in rianimazione. Anche l'armata di liberazione del paranormale è stata catturata, con i capi come Re-Destro e Geten messi al sicuro così come migliaia di sottoposti in giro per il paese. Ma i colpi più duri ancora devono arrivare: My Hero Academia ha confermato la morte di tanti eroi. Oltre a Crust, anche Midnight ha perso la vita mentre il suo corpo è stato trovato dai suoi studenti della 1-A, in lacrime. La società sembra essere stata scossa, tanto che molti eroi non riescono a reggere più alla vista di quell'inferno che hanno davanti, con qualcuno che pensa anche di lasciare e andarsene.

E uno di questi è Endeavor, l'eroe numero 1 ancora ferito che non riesce a capacitarsi di ciò che è successo. Intanto, in un'altra area, All for One è vivo e vegeto e, nonostante il corpo di Shigaraki non sia in ottime condizioni, ha fatto capire che si riprenderà. Ma intanto sguinzaglierà i Nomu High End rimasti per mettere ancora più in crisi la società degli eroi. La minaccia non si è quindi conclusa e, mentre Deku e gli altri dovranno fare i conti con le conseguenze della guerra contro i villain, il rischio è di non riuscire a riprendersi in tempo.