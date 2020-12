My Hero Academia 296, e ora cosa succederà? Data e teorie sul finale di saga

Dopo oltre un anno di pubblicazione, la saga di My Hero Academia sembra quasi giunta a conclusione. Gli eventi di My Hero Academia 295 hanno lasciato col fiato sospeso tutti e la storia sta per dirigersi verso una nuova fase.

In My Hero Academia 296 affronteremo l'inizio del finale di saga. Anche dopo la fuga di Shigaraki e dei suoi, Deku e gli altri devono occuparsi dei feriti e dei morti, senza contare che ci sono ancora dei villain in giro che possono provocare danni. La battaglia quindi sta per concludersi ma mancano ancora dei dettagli che Horikoshi potrebbe anche decidere di narrare molto in fretta in un capitolo solo.

Ci sono le condizioni precarie di Gran Torino, Mirko e Hawks, il destino di Midnight e quello di tutti gli altri studenti della 1-A da spiegare e mostrare. E poi capire in che condizioni sono Deku e Bakugo, dopo la mortale lotta contro Tomura Shigaraki e All for One. Tutto ciò però non arriverà prima di altre due settimane a causa della pausa di Weekly Shonen Jump. My Hero Academia tornerà domenica 3 gennaio 2021 su MangaPlus in inglese e spagnolo.

E una volta conclusa quest'ultima parte dell'arco narrativo in corso, Horikoshi potrebbe decidere di far avviare My Hero Academia verso il finale.