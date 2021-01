My Hero Academia 296: il futuro di un grande eroe è a rischio

Non basta l'esito disastroso per i civili arrivato dalla battaglia tra eroi e villain nel recente arco di My Hero Academia. Non basta per gli eroi aver dovuto perdere tanti validi colleghi morti o feriti gravemente. Nell'inferno del nuovo capitolo 296, altri rischi sono all'orizzonte.

Dopo questa lunghissima battaglia che ha portato al sacrificio di numerosi eroi, i protagonisti di My Hero Academia hanno imprigionato Gigantomachia ma anche Mr. Compress e i membri più di spicco dell'Armata di Liberazione del Paranormale, come Re-Destro, Geten e Trumpet. Solo Shigaraki, alcuni nomu high-end e pochi altri sono riusciti a fuggire e si prepareranno inevitabilmente a colpire ancora in futuro.

Ma intanto gli eroi devono affrontare ancora diversi impegni gravosi. Le vittime civili sono tante e ci sono ancora tantissime persone a rischio. Ma dopo le ultime rivelazioni, c'è Endeavor che dovrà affrontare la gogna pubblica oltre che le proprie condizioni fisiche e mentali precarie. Secondo molti, Endeavor dovrebbe infatti lasciare il proprio ruolo di hero number one e addirittura trasferirsi in un altro paese dove ritirarsi.

Ciò metterebbe ancora una volta la società degli eroi in notevole difficoltà, nonostante ci siano altre sfide in arrivo. Endeavor lascerà davvero il suo ruolo di protettore del Giappone?