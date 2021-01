My Hero Academia 296: l'ultima battaglia ha rivelato il volto di una giovane Pro Hero

Nel mondo creato da Kohei Horikoshi nella serie My Hero Academia, pieno di Hero e Villain, vedere persone in costume e con maschere sui campi di battaglia non è insolito, e tra questi vi è qualcuno che cerca di tenere al sicuro la propria identità privata, come la Pro Hero Thirteen, il cui casco è stato parzialmente distrutto nell'ultimo scontro.

Il capitolo 296 è iniziato con molti Pro Hero impegnati a fermare la fuga dei Villain, aiutati anche dai Nomu High-End. Grazie all'impegno collettivo, gli eroi riusciranno a fermare gli avversari, subendo inevitabilmente qualche danno. È durante la confusione generata dal frenetico scontro che i lettori hanno potuto osservare parte del volto, finora rimasto nascosto, della giovane Thirteen.

Come potete vedere nell'immagine presente nel post in calce, durante lo scontro, il lato sinistro del casco indossato da Thirteen è sato distrutto, rivelando qualche dettaglio dell'eroina, che molti fan non hanno esitato a paragonare immediatamente ad Ochaco. Purtroppo, non si tratta degli unici danni ricevuti, Thirteen sta continuando a combattere nonostante abbia perso il suo braccio destro, cosa che la rende uno degli Hero gravemente feriti e mutilati, insieme a Mirko e Aizawa.

Ricordiamo che una delle Pro Hero più amate è stata brutalmente uccisa, e vi lasciamo alla speciale illustrazione di Toga realizzata per l'uscita del volume 29.