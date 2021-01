My Hero Academia 297: nell'antro più oscuro della società degli hero

La battaglia è finita, eppure la guerra è appena iniziata. My Hero Academia sta per entrare in una fase oscura che farà precipitare la società nel caos più profondo. Sono troppi gli strascichi che si sono scatenati nella furiosa lotta tra heroes e villains nell'ultimo anno e Kohei Horikoshi ce ne dà un assaggio in My Hero Academia 297.

Con l'avvicinarsi del capitolo 300, Horikoshi ha deciso di lanciare una nuova fase che porterà My Hero Academia verso la fine. E il carcere di Tartarus sarà solo il primo passo di questo nuovo percorso finale. Mentre le guardie osservano la prigione, costruita a 5 chilometri dalla costa e da cui è quasi impossibile fuggire, qualcuno sta assaltando il cancello principale.

Come ci si poteva aspettare, All for One ha lanciato un attacco col corpo di Shigaraki e, con l'aiuto dei suoi Nomu, inizia a mettere a ferro e fuoco la fortezza e le sue guardie. Anche se il corpo non si è ancora ripreso dall'ultima battaglia e la sua personalità sta cercando di ribellarsi, All for One continua l'aggressione e inizia anche a far evadere gli altri prigionieri dalle profondità di Tartarus, facendoci rivedere anche alcuni volti già noti.

Mentre il super criminale di My Hero Academia chiede ai prigionieri di unirsi a lui, davanti al suo vero corpo ora libero annuncia che questo sarà il suo primo passo per la nascita del nuovo re dei demoni. My Hero Academia 298 arriverà su Weekly Shonen Jump la prossima settimana.