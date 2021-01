My Hero Academia 297 spoiler e immagini: nelle profondità dell'inferno

Le settimane di pausa invernali sono finite e tra pochi giorni Weekly Shonen Jump farà la sua ricomparsa nelle edicole e fumetterie nipponiche. Ciò vuol dire che ci sarà anche il ritorno di My Hero Academia, manga di Kohei Horikoshi che ha appena concluso un arco narrativo e che sta per lanciarci in una nuova imprevedibile fase della sua storia.

Ci sono state tante teorie su My Hero Academia 297, capitolo che sarà pubblicato su MangaPlus domenica 17 gennaio 2021 alle ore 17:00 in inglese e spagnolo. Una di queste teorie coinvolgeva una evasione di massa da Tartarus, la prigione dove è rinchiuso All for One.

E i primi spoiler di My Hero Academia 297 confermano questa teoria. Il titolo del capitolo è proprio "Tartarus" e come si può vedere dalla galleria in basso sarà il luogo principale dove si terranno gli eventi di questa settimana. Mentre la prigione continua la sua sorveglianza, All for One arriva in volo sui suoi Nomu e dà inizio a un'invasione. Mettendo in difficoltà i soldati in difesa del carcere di massima sicurezza, vediamo tanti volti noti come Overhaul, Moonfish, Muscular, più altri che non conosciamo.

Ha inizio così l'evasione da Tartarus, ma l'avvenimento principale è quello che coinvolge il corpo di Shigaraki e All for One. Il ragazzo si è svegliato dal suo torpore e non vuole cedere il corpo al suo maestro, mentre il super villain dichiara che adesso è il momento di far sorgere un re dei demoni che regni su quest'era. Come si concluderà l'incontro tra Shigaraki e il suo maestro?