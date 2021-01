My Hero Academia 297: teorie e data di uscita, inizierà il nuovo arco narrativo?

Per tutto il 2020, Kohei Horikoshi si è occupato di un unico e solo arco narrativo: la battaglia tra gli eroi e i villain. Oltre 50 capitoli che hanno impegnato l'intero anno e che ci hanno lasciato tanti momenti belli ed eccitanti, alternati ad altri tristi e tormentati. My Hero Academia però è entrato nell'ultima fase di questo importante arco.

Ormai Tomura Shigaraki, o meglio All for One, è riuscito a fuggire dal campo di battaglia con l'aiuto dei Nomu High-End, lasciandosi dietro Gigantomachia, Mr. Compress e una scia di devastazione. Il nemico però non rimarrà in attesa: ha già dichiarato che vuole riprendersi il suo corpo, il vero All for One rinchiuso a Tartarus.

Il capitolo 296 di My Hero Academia ha mostrato l'inferno per gli eroi che però non accennerà a placarsi, e già dal capitolo 297 potremmo assistere alla conclusione di questa fase e all'inizio di un nuovo arco narrativo. Sembra essere già in programma l'evasione dalla prigione che potrebbe quindi costituire la nuova saga di My Hero Academia.

Gli eroi non saranno infatti in grado di fermarlo con tutte le perdite e i feriti che ci sono al momento. I villain continueranno quindi ad avanzare mentre gli eroi non potranno fare altro che guardare. My Hero Academia 297 sarà pubblicato il 17 gennaio 2021 su MangaPlus.